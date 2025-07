Produtores de vinhos e queijos franceses alertam para prejuízos com possível tarifa dos EUA

Por Gus Trompiz e Ardee Napolitano

PARIS, 13 de julho (Reuters) - Os produtores franceses de queijo e vinho alertaram sobre o impacto prejudicial que as tarifas de 30% ameaçadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações da União Europeia teriam sobre o setor agrícola do país.

Uma tarifa de 30% seria "desastrosa" para o setor de alimentos da França, disse Jean-François Loiseau, presidente do grupo de alimentos ANIA, enquanto François Xavier Huard, presidente-executivo da associação de laticínios FNIL, disse: "É um verdadeiro choque para os produtores de leite e queijo - esse é um mercado importante para nós".