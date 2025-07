Ações europeias terminam em baixa por nervosismo com ameaças de tarifas de Trump

Um grande impulso para o FTSE foi a AstraZeneca, que ganhou 2% depois que a fabricante de remédios disse que seu medicamento experimental baxdrostat reduziu significativamente a pressão arterial em um estudo de estágio final de pacientes com hipertensão resistente a tratamento.

O destaque negativo foi o setor de automóveis, com a BMW, a Volkswagen e a Mercedes-Benz com queda de cerca de 2% cada devido às crescentes preocupações com tarifas.

A União Europeia acusou os EUA de resistirem aos esforços para chegar a um acordo comercial e alertou para a adoção de contramedidas se nenhum acordo for fechado para evitar as tarifas "absolutamente inaceitáveis" que o presidente Donald Trump ameaçou impor a partir de 1º de agosto.

Trump intensificou sua guerra comercial no sábado, dizendo que irá impor uma tarifa de 30% sobre a maioria das importações da UE no próximo mês.

"Mesmo que as tarifas de 30% entrem em vigor, duvidamos que essa seja a última palavra sobre o assunto, de modo que a reação econômica e do mercado provavelmente dependerá de quanto tempo se espera que uma tarifa total de 30% dure", disse Simon Wells, economista-chefe europeu do HSBC.

Ajudando a limitar as perdas, os bancos da zona do euro subiram 0,5%, com os credores italianos Banco BPM, BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio (BPSO) saltando de 5% a 6%.