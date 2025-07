CCEE e PSR avançam em trabalho para formação de preço de energia mais "realista" no Brasil

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - Importantes atores do setor elétrico brasileiro estão avançando com um estudo para nortear a adoção de um novo modelo de precificação da energia de curto prazo no Brasil, em iniciativa que visa ampliar a participação de geradores e consumidores na formação de preços e tornar mais eficiente a operação do sistema elétrico, disseram à Reuters participantes do projeto.

A evolução das discussões sobre o tema ocorre no bojo de várias transformações do setor de energia no Brasil, especialmente o crescimento das fontes renováveis não despacháveis na matriz, o que aumentou a complexidade da operação do sistema e do cálculo de preço spot de energia, hoje feito de forma centralizada por modelos computacionais, sem influência de agentes do mercado.