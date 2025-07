CEO da fabricante de Tylenol, Kenvue, se demite em meio à revisão estratégica

(Reuters) - O presidente-executivo da Kenvue e membro do conselho, Thibaut Mongon, deixou o cargo, informou a empresa nesta segunda-feira, na segunda grande mudança do alto escalão da empresa em meio à pressão de investidores ativistas para melhorar o desempenho.

As ações da fabricante do Tylenol subiram 3,3% nas negociações do pré-mercado, uma vez que a empresa nomeou o diretor Kirk Perry como CEO interino. Em maio, a empresa substituiu o chefe financeiro Paul Ruh por Amit Banati, da Kellanova,.

Perry trabalhou 23 anos na Procter & Gamble. Mais recentemente, atuou como presidente e CEO da Circana, fornecedora global de tecnologia, dados e análise preditiva para os setores de consumo, varejo e mídia.