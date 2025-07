Chefe de comércio diz que UE adotará contramedidas se negociações com os EUA fracassarem

BRUXELAS (Reuters) - Os membros da União Europeia concordaram que o bloco precisará adotar contramedidas se as negociações comerciais com os Estados Unidos fracassarem, disse o chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, nesta segunda-feira, após uma reunião com os ministros da UE em Bruxelas.

Ele acrescentou que acredita que "ainda há potencial para continuar as negociações" e que qualquer acordo deve ser aceito pelos membros da UE e pelo Parlamento Europeu.

Ele também disse que planeja conversar com seus pares norte-americanos ainda nesta segunda-feira para discutir a situação atual.