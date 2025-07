Dólar sobe pela 4ª sessão com guerra tarifária no foco

Às 17h14, na B3, o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,29%, aos R$5,6085.

Pela manhã o dólar demonstrou maior indecisão no Brasil, chegando a oscilar no território negativo em alguns momentos, mas durante a tarde a divisa se firmou em alta, acompanhando o avanço da moeda norte-americana no exterior.

Por trás do movimento estavam as incertezas em torno da guerra comercial desencadeada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Depois da tarifa de 50% para o Brasil, Trump ameaçou a União Europeia e o México com uma cobrança de 30%.

Ativo que reflete mais diretamente os receios em relação à guerra tarifária, o dólar saiu de uma cotação mínima de R$5,5447 (-0,06%) às 10h58 para uma máxima de R$5,5940 (+0,83%) às 16h44, já na reta final da sessão do mercado à vista, logo após a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará nesta segunda-feira o decreto que regulamenta a lei brasileira de reciprocidade -- ferramenta fundamental para que o país possa retaliar os EUA na guerra tarifária.

A liquidez menor favoreceu o pico do dólar, com a negociação da moeda para agosto somando menos de 150 mil contratos neste fim de tarde.

No exterior, a moeda norte-americana também tinha ganhos ante boa parte das demais divisas, incluindo o iene, o euro e a libra. Às 17h16, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,21%, a 98,094.