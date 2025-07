Dólar sobe com aversão ao risco após novas ameaças tarifárias de Trump

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista subia ante o real nesta segunda-feira, conforme os investidores reagiam às mais recentes ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos seus principais parceiros, com dados econômicos do Brasil também no radar.

Às 9h43, o dólar à vista subia 0,45%, a R$5,5733 na venda.