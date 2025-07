Expectativas de fusões e aquisições de bancos dos EUA reacendem com reguladores de Trump

NOVA YORK (Reuters) - Especulações sobre a possível aquisição do Northern Trust reavivaram esperanças do setor de acordos entre grandes bancos regionais e dos EUA, impulsionando conversas preliminares que poderiam levar à consolidação, de acordo com executivos financeiros e analistas.

As discussões sobre possíveis fusões e aquisições entre bancos de Wall Street e grandes credores regionais aumentaram nas últimas semanas, em uma grande mudança sob o governo Trump, depois que os reguladores do governo Biden se opuseram ou bloquearam grandes negócios, de acordo com três executivos financeiros que se recusaram a mencionar conversas específicas ou serem identificados, citando discussões confidenciais.

Na quinta-feira, o Federal Reserve propôs mudanças na forma como avalia os grandes bancos, tornando mais fácil para as empresas manterem uma recomendação de "bem administradas" ao exigir a presença de deficiências em várias categorias antes de serem rebaixadas. A medida pode ser uma vantagem para as negociações de bancos maiores, uma vez que as empresas que não forem consideradas "bem administradas" estão impedidas de fazer aquisições.