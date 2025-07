Exportadores da Alemanha perdem participação no mercado com queda da competitividade, diz BC

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - Os exportadores alemães perderam terreno significativo nos mercados globais desde 2021 devido, principalmente, a uma deterioração generalizada da competitividade do país, informou o banco central da Alemanha nesta segunda-feira.

De acordo com o relatório mensal do Bundesbank, mais de três quartos das perdas de participação no mercado de exportação da Alemanha entre 2021 e 2023 resultaram da piora das condições do lado da oferta, que deixaram os exportadores nacionais menos competitivos internacionalmente.