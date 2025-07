Futuros de Wall Street têm leve baixa com novas ameaças tarifárias de Trump

O futuro do S&P 500 caía 0,33%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,35%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,29%.

As perdas ligeiras indicavam que os investidores estão mais acostumados com as repetidas ameaças de Trump.

"Os movimentos não foram maiores, pois os investidores veem essas ameaças como uma tática de negociação de Washington para empurrar o outro lado para um acordo", disseram analistas do ING em nota.

Entretanto, a marcha de Wall Street para máximas recordes será testada nesta semana com o início da temporada de balanços do segundo trimestre dos principais bancos e com os dados de preços ao consumidor de junho, que serão divulgados na terça-feira.

Além disso, pelo menos sete autoridades do Federal Reserve devem falar ao longo da semana.

(Reportagem de Pranav Kashyap em Bengaluru)