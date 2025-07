Atividade econômica tem 1ª retração do ano em maio em resultado pior que o esperado, mostra BC

A leitura do mês foi bem pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters de estabilidade, em meio a um cenário de política monetária restritiva e perspectiva de tarifas de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros a partir de agosto.

Um fator "que pode ter contribuição negativa nos próximos meses são as tarifas impostas por Trump, apesar de estimarmos um impacto total relativamente pequeno e esperamos algum acordo que reduza essas tarifas", disse André Valério, economista sênior do Inter, prevendo que o impacto será sentido no terceiro trimestre.

A abertura dos dados do BC mostrou que em maio houve grande peso da Agropecuária, que normalmente tem desempenho forte no início do ano, com queda de 4,2% do IBC-Br do setor sobre o mês anterior.

O IBC-Br da indústria também teve desempenho negativo, de 0,5%, enquanto o índice de serviços ficou estagnado. Excluindo a Agropecuária, o IBC-Br apresentou recuo de 0,3%

Dados do IBGE mostraram que em maio somente o setor de serviços apresentou ganhos, com alta de 0,1% no volume em relação ao mês anterior, mas abaixo do esperado.

Já a produção industrial contraiu 0,5% e as vendas no varejo tiveram queda de 0,2%.