Ibovespa recua puxado por Vale e Petrobras; tarifas dos EUA seguem no radar

"Hoje... prevaleceu o sentimento de cautela", resumiu o sócio fundador da Veedha Investimentos, Rodrigo Tonon, chamando atenção para além das tarifas, a audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo, na terça-feira, em meio ao impasse em torno da tentativa do governo de elevar a cobrança do IOF.

DESTAQUES

- VALE ON recuou 1,14%, na contramão dos futuros do minério de ferro na Ásia, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrou as negociações do dia com alta de 0,26%, a 766,5 iuanes (US$106,92) a tonelada. Na noite de sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) disse que o setor pode reavaliar para baixo seus investimentos no Brasil até 2029, em razão das tarifas de 50% de Trump sobre produtos brasileiros. Se confirmadas, disse o instituto, as tarifas afetarão "significativamente a indústria da mineração nacional".

- PETROBRAS PN caiu 1,32%, seguindo a queda dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent fechou com variação negativa de 1,63%, com agentes financeiros digerindo as ameaças de Trump de impor sanções a compradores de petróleo russo, que podem afetar a oferta global. No setor, PETRORECONCAVO ON cedeu 0,9%. Na contramão, PRIO ON avançou 0,4% e BRAVA ENERGIA ON subiu 2,02% -- esta última tendo no radar anúncio de emissão de até R$3 bilhões em debêntures simples para amortizar dívidas.

- BRF ON caiu 4,55%, no segundo pregão seguido de baixa. O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, Previ, anunciou que encerrou sua participação na BRF, antecipando possíveis impactos negativos decorrentes da eventual incorporação de BRF e MARFRIG ON, que encerrou com estabilidade. As empresas realizariam nesta segunda assembleia para deliberar sobre a fusão, mas tiveram a AGE adiada, ainda sem uma nova data. No setor, MINERVA ON recuou 2,42%.

- ITAÚ UNIBANCO PN apresentou retração de 0,17%, enquanto BTG PACTUAL UNIT cedeu 0,56%, BANCO DO BRASIL ON caiu 2,18%, e SANTANDER BRASIL UNIT recuou 2,05%. Na ponta positiva, BRADESCO PN fechou com valorização de 0,37%.