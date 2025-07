Índices acionários da China sobem com retomada das exportações no país

Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que as trocas comerciais da China se recuperaram, uma vez que os exportadores capitalizaram uma frágil trégua tarifária entre Pequim e Washington.

As exportações cresceram 5,8% no comparativo anual em junho, superando as previsões, enquanto as importações se recuperaram em 1,1% após um declínio de 3,4% em maio.

Os mercados agora estão de olho nos dados do PIB do segundo trimestre, que serão divulgados na terça-feira, com projeção de crescimento de 5,1%, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

A economia da China está agora a caminho de atingir sua meta de crescimento anual de 5%, mas pode enfrentar uma pressão crescente com a iminência das tarifas dos Estados Unidos, de acordo com analistas do BOC International.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,28%, a 39.459 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,26%, a 24.203 pontos.