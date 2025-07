Irani fecha contrato de arrendamento com Âmbar por 10 anos para extração de goma resina

(Reuters) - A Irani Papel e Embalagem anunciou nesta segunda-feira que a sua subsidiária, Habitasul Florestal, fechou um contrato de arrendamento rural com a Âmbar Florestal, após cumprir com os pré-requisitos para a transação.

Em um fato relevante ao mercado, a empresa disse que a HFlor arrendou a totalidade das florestas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul para a Âmbar, com a finalidade de extração de goma resina, pelo período de dez anos.

A empresa não divulgou detalhes financeiros sobre a transação.