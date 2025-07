Juros futuros curtos caem e longos sobem após IBC-Br pior que o esperado

No fim da tarde, a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,29%, em baixa de 4 pontos-base ante o ajuste de 14,329% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,58%, ante o ajuste de 13,604%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,64%, ante 13,593% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,73%, em alta de 8 pontos-base ante 13,646%.

Pela manhã, o Banco Central informou que seu índice de atividade IBC-Br, considerado um sinalizador para o Produto Interno Bruto (PIB), cedeu 0,7% em maio na comparação com o mês anterior, em dado dessazonalizado. A leitura foi bem pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters com economistas, que esperavam estabilidade.

O número, conforme Rafael Perez, economista da Suno Research, sugere um crescimento mais moderado no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano.

“Com o esgotamento do impulso do agro, os efeitos da política monetária devem se tornar mais visíveis sobre a economia, tornando a desaceleração mais evidente nos próximos meses”, escreveu Perez em análise sobre o IBC-Br.

Neste cenário, as taxas dos DIs de curto prazo recuaram durante a maior parte da sessão, com investidores vendo chances maiores de corte de juros ainda em 2025 ou no início de 2026. A taxa do DI para janeiro de 2027, por exemplo, atingiu a mínima de 14,255% às 10h56, em baixa de 7 pontos-base ante o ajuste da sexta-feira.