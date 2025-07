Lula assina nesta segunda-feira decreto que regulamenta Lei da Reciprocidade, diz Rui Costa

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará ainda nesta segunda-feira o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em meio a debates no governo sobre como responder à ameaça de elevação de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Em entrevista a jornalistas após participar de evento no Palácio do Planalto, o ministro disse que o texto do decreto deve ser publicado na terça-feira no Diário Oficial da União.

A Lei da Reciprocidade foi aprovada neste ano pelo Congresso Nacional e permite ao governo adotar medidas comerciais recíprocas quando o país for atingido com tarifas ou outras barreiras.