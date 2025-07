Mercado de títulos no Japão se prepara para possível alta das taxas longas após eleições

Uma derrota pode gerar desde uma mudança na composição da coalizão até a renúncia de Ishiba. Mesmo o cenário menos negativo ainda deve contar com pontos de vista políticos mais voltados para estímulos econômicos.

"O Japão está trilhando um caminho semelhante ao do Reino Unido há alguns anos", disse Ales Koutny, chefe de taxas internacionais da Vanguard. "Se não houver restrição fiscal, o mercado de títulos começará a pressionar a economia."

O endividamento do Japão é o mais alto do mundo desenvolvido, de cerca de 250% do Produto Interno Bruto (PIB).

Preocupações com promessas de generosidade fiscal de partidos de oposição que apoiam cortes de impostos foram fundamentais para que os rendimentos dos títulos do governo japonês de maior prazo (JGBs) disparassem para picos recordes no final de maio.

O Ministério das Finanças conseguiu restaurar alguma calma no mercado com planos para reduzir a emissão de títulos de 20, 30 e 40 anos, para lidar com o desequilíbrio entre oferta e demanda por esses prazos.

A relutância do Banco do Japão em aumentar ainda mais suas taxas de juros, em um cenário econômico global incerto, também está mantendo os investidores afastados.