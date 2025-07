Musk sugere votação entre acionistas da Tesla para investimento na xAI, mas descarta fusão

As empresas do bilionário já mantêm laços estreitos. O chatbot Grok, da xAI, está sendo integrado aos veículos da montadora, e os engenheiros da Tesla ajudaram Musk após a compra do Twitter em 2022, a rede social agora conhecida como X.

Em resposta a publicação de um usuário no X que perguntou a investidores da Tesla se apoiariam uma fusão entre as duas empresas, Musk respondeu nesta segunda-feira: "não". No domingo, ele havia dito que pediria aos acionistas da Tesla que votassem a possibilidade de a montadora investir na xAI.

"Se dependesse de mim, a Tesla já teria investido na xAI há muito tempo", disse Musk no X, tendo sinalizado anteriormente que os laços estreitos entre as empresas poderiam ajudar a impulsionar as ambições da Tesla envolvendo condução autônoma.

Investimentos na xAI ajudariam o Grok a competir melhor com o ChatGPT, da OpenAI, ao aumentar os recursos destinados à pesquisa e desenvolvimento.

A xAI lançou recentemente o Grok 4, seu mais novo modelo de IA. Embora Musk o tenha apresentado como "a IA mais inteligente do mundo", o Grok ainda está atrás do ChatGPT em termos de uso.

A Tesla anunciou na semana passada que está planejando realizar sua reunião anual de acionistas em 6 de novembro, marcando a data um dia após um grupo de 27 investidores pressionar pela convocação, citando obrigações legais.