Petróleo cai após Trump dar à Rússia 50 dias para evitar novas sanções

Trump anunciou novas armas para a Ucrânia e ameaçou impor novas sanções aos compradores de exportações russas, a menos que Moscou concorde com um acordo de paz em 50 dias.

Os preços do petróleo se recuperaram mais cedo, com as expectativas de que Washington imporia sanções mais severas. No entanto, os preços recuaram, pois os comerciantes avaliaram se os EUA realmente imporiam tarifas mais altas aos países que continuam a negociar com a Rússia.

"O mercado interpretou isso como algo negativo porque parecia haver muito tempo para negociar", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "O medo de sanções imediatas sobre o petróleo russo está mais distante no futuro do que o mercado pensava nesta manhã."

A China e a Índia estão entre os principais destinos das exportações russas de petróleo.

"A chance de os EUA imporem tarifas de 100% sobre a China é quase nula... Isso forçaria a inflação a ir até a Lua", disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho.

Na semana passada, Trump disse que faria uma "declaração importante" sobre a Rússia nesta segunda-feira, tendo expressado sua frustração com o presidente russo, Vladimir Putin, devido à falta de progresso no fim da guerra na Ucrânia.