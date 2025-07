Presidente do México diz que espera chegar a acordo com EUA sobre tarifas

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que espera chegar a um acordo com o governo dos Estados Unidos sobre a questão das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.

Questionada sobre o assunto, Sheinbaum disse que informaria "pouco a pouco" sobre o progresso e os resultados da reunião de sexta-feira entre autoridades norte-americanas e mexicanas sobre tarifas, imigração e segurança.

"Temos uma mesa de trabalho e esperamos chegar a um acordo com os Estados Unidos", afirmou ela durante sua entrevista coletiva diária.