Representantes da indústria defendem adiamento de 90 dias na tarifa de 50% contra Brasil, diz nota

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Representantes da indústria brasileira defenderam nesta segunda-feira, durante reunião com um membro do governo Lula, o adiamento mínimo de 90 dias na aplicação da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos comprados do Brasil.

Participaram da reunião virtual no fim da tarde presidentes das federações das indústrias de todo o país, conforme nota da Confederação Nacional da Indústria (CNI), além da secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Lacerda Prazeres.