Trump diz que está aberto a negociações comerciais; autoridades da UE vão aos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que está aberto a discussões com a União Europeia e outros parceiros comerciais antes que as tarifas mais altas entrem em vigor em 1º de agosto, observando que as autoridades da União Europeia estão indo aos Estados Unidos para conversas.

"Eles gostariam de fazer um tipo diferente de acordo e estamos sempre abertos a conversar, inclusive com a Europa. Na verdade, eles estão vindo para cá. Eles gostariam de conversar."

Trump intensificou sua guerra comercial no sábado, dizendo que irá impor uma tarifa de 30% sobre a maioria das importações da UE e do México a partir do próximo mês, acrescentando advertências semelhantes para outros países, incluindo as potências econômicas asiáticas Japão e Coreia do Sul.