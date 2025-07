UE alerta sobre contramedidas diante da ameaça tarifária "absolutamente inaceitável" dos EUA

Por Philip Blenkinsop e David Lawder

BRUXELAS/WASHINGTON (Reuters) - A União Europeia acusou nesta segunda-feira os Estados Unidos de resistirem aos esforços para chegar a um acordo comercial e alertou para a adoção de contramedidas caso não seja fechado um acordo para evitar as tarifas "absolutamente inaceitáveis" que o presidente Donald Trump ameaçou impor a partir de 1º de agosto.

Trump intensificou sua guerra comercial no sábado, dizendo que adotará uma tarifa de 30% sobre a maioria das importações da UE e do México a partir do próximo mês e dando avisos semelhantes para outros países, incluindo as potências econômicas asiáticas Japão e Coreia do Sul.