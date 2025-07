UE e Coreia do Sul buscam acordos comerciais com EUA para amenizar impacto das tarifas

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse no domingo que as ofertas de acordos comerciais dos países até o momento não satisfizeram Trump e que "as tarifas são reais" se não houver melhorias em suas propostas.

"O presidente acredita que os acordos precisam ser melhores", disse Hassett ao programa This Week, da ABC. "E para determinar um limite, ele enviou essas cartas e veremos como isso vai funcionar."

O Comissário Europeu de Comércio, Maros Sefcovic, expressou otimismo de que Washington e a UE estão se aproximando de um resultado positivo para ambos os lados. No entanto, ele alertou que uma tarifa de 30% praticamente eliminaria o comércio entre os EUA e o bloco de 27 nações, que atualmente são os maiores parceiros comerciais um do outro.

"Continuamos a interagir com o governo dos EUA e a priorizar uma solução negociada até o novo prazo de 1º de agosto. Não consigo imaginar que nos afastemos sem nenhum esforço", disse Sefcovic antes de uma reunião com os ministros do Comércio da UE em Bruxelas.

O chanceler alemão Friedrich Merz, por sua vez, alertou no domingo sobre o impacto de uma tarifa desse nível sobre a maior economia da UE.

"Se isso acontecer, teríamos que adiar grande parte de nossos esforços de política econômica, pois isso interferiria em tudo e atingiria em cheio o setor de exportação alemão", disse Merz.