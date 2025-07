UE pressiona por acordo com EUA para evitar tarifas proibitivas

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, disse ter sentido que as negociações com os pares norte-americanos estão se aproximando de "um bom resultado para ambos os lados", mas a nova ameaça tarifária criou "uma nova dinâmica".

Uma tarifa de 30% tornaria quase impossível continuar o comércio como antes, com enormes consequências para as cadeias de oferta e impactos negativos em ambos os lados do Atlântico.

"E, portanto, acho que temos que fazer, e com certeza farei, tudo o que puder para evitar esse cenário supernegativo", disse ele a repórteres antes de uma reunião de ministros da UE para discutir o comércio.

Apesar da carta de Trump, Sefcovic disse entender que os negociadores dos EUA estão dispostos a continuar as negociações, embora tenha alertado que a UE precisará se preparar para todos os resultados, incluindo possíveis contramedidas.

A Comissão propôs a suspensão do primeiro pacote de possíveis tarifas da UE sobre 21 bilhões de euros (US$24,5 bilhões) em produtos norte-americanos. Uma suspensão inicial deveria expirar à meia-noite desta segunda-feira.

Também é provável que a UE busque o sinal verde para um segundo pacote que atingiria 72 bilhões de euros de produtos norte-americanos.