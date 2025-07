Vendas da MRV&Co em divisão de incorporação sobem 5,8% no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A MRV&Co registrou vendas líquidas de R$2,69 bilhões no segundo trimestre na divisão de incorporação, um crescimento de 5,8% ano a ano, com impacto de atraso no repasse de recursos de programas regionais de habitação para a construtora, conforme dados preliminares divulgados nesta segunda-feira.

As vendas não repassadas, segundo apresentação do grupo, somaram R$310 milhões, cerca de 1,3 mil unidades. De acordo com o diretor financeiro da MRV&Co, Ricardo Paixão, mais da metade refere-se a vendas que aconteceram no segundo trimestre, e o restante é relativo a unidades anteriores com o repasse ainda travado.