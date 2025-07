Wall Street tem alta leve, com investidores à espera de relatórios econômicos e balanços

Por David French

(Reuters) - As ações de Wall Street fecharam em alta leve nesta segunda-feira, com investidores evitando qualquer movimento significativo após as últimas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e mantendo-se estáveis antes de uma semana movimentada de dados econômicos e do início da temporada de balanços corporativos.

O Dow Jones subiu 0,20%, para 44.459,65 pontos. O S&P 500 ganhou 0,14%, para 6.268,56 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,27%, para 20.640,33 pontos.