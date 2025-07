Ações da China fecham sem direção comum após dados do PIB, Hong Kong sobe com setor de tecnologia

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam sem direção comum nesta terça-feira com a desaceleração do crescimento econômico no segundo trimestre, enquanto o ganho no setor de tecnologia impulsionou as ações de Hong Kong graças à retomada das vendas de chips para a China pela Nvidia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,42%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,03%.