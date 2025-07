Ativos da BlackRock atingem recorde de US$12,53 tri com recuperação do mercado

A melhora marcou um giro em relação ao início de abril, quando o tumulto na política comercial e geopolítica dos EUA abalou a confiança e alimentou os temores de recessão, preocupações que o presidente-executivo da BlackRock, Larry Fink, repetiu na época.

Os ativos sob gestão da BlackRock subiram para US$12,53 trilhões no trimestre encerrado em 30 de junho, de US$10,65 trilhões no ano passado. No entanto, as entradas líquidas de longo prazo caíram para US$46 bilhões no trimestre, uma queda de 9,8%.

"Geramos um crescimento orgânico de 6% na taxa básica de juros no segundo trimestre e no primeiro semestre de 2025 e de 7% nos últimos 12 meses", disse Fink.

Com a recuperação das ações, os produtos de renda fixa registraram saídas de US$4,66 bilhões, disse a BlackRock.

As tendências para o negócio estão sendo examinadas de perto, dada a turbulência nos títulos do Treasury dos EUA neste trimestre. O rendimento de referência de 10 anos registrou um de seus maiores aumentos semanais desde 2001, após o choque do "Dia da Libertação".

Sua receita total - a maior parte da qual é obtida como uma porcentagem dos ativos sob gestão - subiu para US$5,42 bilhões, de US$4,81 bilhões há um ano.