Confiança dos investidores da Alemanha sobe mais do que o esperado em julho, mostra ZEW

"Após as fortes melhoras dos últimos dois meses, o sentimento positivo entre os entrevistados está se tornando mais firmemente estabelecido", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

A avaliação da pesquisa sobre a situação econômica atual também aumentou de forma significativa, com o indicador subindo de -72 pontos para -59,5 pontos.

Apesar da recente reviravolta na política comercial global, quase dois terços dos especialistas entrevistados esperam que a maior economia da Europa melhore, disse Wambach.

As expectativas de uma solução rápida para a disputa tarifária entre os EUA e a UE, junto do possível estímulo econômico do programa de investimento imediato planejado pelo governo alemão, parecem estar moldando o sentimento geral, de acordo com Wambach.

O Parlamento alemão aprovou, na semana passada, um pacote de redução de impostos de 46 bilhões de euros para apoiar as empresas e impulsionar a economia a partir deste ano até 2029.

Também aprovou, em março, planos para um aumento maciço de gastos, criando um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros e isolando a maior parte dos investimentos em defesa das regras que, de outra forma, limitariam o endividamento.