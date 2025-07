Departamento de Agricultura dos EUA encerra programa de apoio a pequenas empresas

Por Leah Douglas

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que cortará o financiamento de uma rede nacional de centros que têm apoiado milhares de pequenas e médias empresas agrícolas e alimentícias.

Os cortes são mais um golpe contra os agricultores, em decorrência do esforço do presidente Donald Trump para reduzir o tamanho e o custo do governo federal. O governo já havia cancelado programas locais para alimentos e bancos de alimentos e agricultura favorável ao clima, entre outros.