Dólar à vista fecha em baixa de 0,48%, a R$5,5595 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar interrompeu uma sequência de quatro sessões consecutivas de ganhos e fechou a terça-feira em baixa ante o real, com alguns agentes aproveitando as cotações mais elevadas para vender moeda e realizar lucros.

A queda das cotações no Brasil esteve na contramão do exterior, onde o dólar sustentou altas ante as demais divisas em meio a novos dados da inflação norte-americana e à guerra tarifária desencadeada pelos EUA.