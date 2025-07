Dólar recua ante o real enquanto investidores monitoram tarifas e IOF

Mais cedo, o governo publicou no Diário Oficial decreto do presidente Lula que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica, fornecendo mecanismos para o país responder às tarifas dos EUA.

"Continuamos com a novela da tensão comercial. Não sabemos ainda quais vão ser as tarifas para todos os países e a gente acompanha os próximos passos, tentando entender como que essa relação comercial entre EUA e Brasil pode evoluir", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

As atenções também se voltarão durante o dia para a audiência de reconciliação entre representantes do governo e do Congresso, promovida pelo STF, para discutir a tentativa do Executivo em elevar a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O Banco Central ainda fará nesta sessão um leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) de US$1 bilhão. De acordo com o BC, a operação tem como objetivo a rolagem do vencimento de 4 de agosto.

No cenário externo, o governo norte-americano informou que seu índice de inflação ao consumidor teve alta de 0,3% em junho, acima do avanço de 0,1% no mês anterior, mas em linha com a projeção em pesquisa da Reuters com economistas.

Em 12 meses, a inflação atingiu 2,7%, acelerando em relação aos 2,4% registrados em maio e ligeiramente acima dos 2,6% esperados por economistas.