Economia da China desacelera conforme consumidores apertam o cinto e riscos de tarifas dos EUA aumentam

Por Joe Cash e Ellen Zhang e Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - A economia da China desacelerou menos do que o esperado no segundo trimestre, em uma demonstração de resiliência contra as tarifas dos Estados Unidos, embora analistas alertem que a demanda fraca no país e os riscos crescentes do comércio global aumentarão a pressão sobre Pequim para que implemente mais estímulos.

Até o momento, a segunda maior economia do mundo evitou uma desaceleração acentuada em parte devido a medidas de apoio e porque as fábricas aproveitaram a trégua comercial entre os EUA e a China para antecipar as remessas, mas investidores estão se preparando para um segundo semestre mais fraco, uma vez que as exportações perderam força, os preços continuam a cair e a confiança do consumidor permanece baixa.