Futuros do Nasdaq e do S&P 500 sobem com balanços e inflação em foco

(Reuters) - Os futuros do Nasdaq e do S&P 500 subiam nesta terça-feira, com os investidores se preparando para a divulgação de balanços dos principais credores de Wall Street, bem como para dados de inflação que podem influenciar as expectativas sobre quando o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros.

O futuro do S&P 500 subia 0,36%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,58%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,1%.

Os futuros do Nasdaq 100 eram impulsionados pelos ganhos da Nvidia, depois que a fabricante de chips anunciou planos para reiniciar as vendas de seu chip H20 AI para a China. As ações da empresa subiam 5,2% nas negociações pré-abertura.