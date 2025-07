Haddad espera "solução rápida" para IOF e critica supersalários

Haddad disse ter discutido o tema com o ministro e afirmou que acredita em uma solução que será "convergente com o que a gente precisa", destacando que, a seu ver, 90% do conteúdo dos decretos publicados pelo governo é "incontroverso".

Contudo, ele não confirmou se a Fazenda pretende manter a elevação do IOF sobre o risco sacado -- espécie de antecipação de recebíveis usada por setores como o varejo. Conforme Haddad, o risco sacado representa 10% dos decretos, e o ministério o entende como uma operação de crédito como outra qualquer.

"Quando você desonera o risco sacado de IOF, você está favorecendo a grande empresa em detrimento da pequena -- a pequena paga. A operação é geralmente a mesma", afirmou.

As elevações do IOF em operações de crédito e câmbio, feitas pelo governo por meio de dois decretos, tinham como objetivo reforçar o caixa da União para cumprimento dos parâmetros fiscais, mas elas foram suspensas pelo Congresso no fim de junho. O caso foi parar no Supremo.

No início de julho, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu liminarmente os efeitos desses decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do IOF, bem como a decisão do Congresso que sustou seus efeitos, convocando a audiência de conciliação.

SUPERSALÁRIOS