Ibovespa caminha para ampliar sequência negativa com cenário externo e fiscal no radar

Em Nova York, o Nasdaq e o S&P 500 atingiram novas máximas recordes graças aos ganhos da Nvidia, enquanto os investidores avaliavam os dados de inflação nos EUA e os resultados de bancos que deram início à temporada de balanços do segundo trimestre naquele país.

DESTAQUES

- MRV&CO ON perdia 3,99%, entre as maiores quedas do Ibovespa, após a construtora divulgar seus dados operacionais referentes ao segundo trimestre. Analistas do BTG apontaram para o consumo de caixa acima do esperado das operações brasileiras da MRV&Co no período, de R$102 milhões, com queima de R$80,7 milhões na incorporação, R$30,1 milhões na Luggo, mas geração de R$8,7 milhões na Urba. "O segundo trimestre foi misto (dados operacionais sólidos, mas fluxo de caixa fraco)", afirmaram os analistas em relatório.

- VALE ON caía 2,49%, na segunda sessão de declínio e respondendo por uma das principais contribuições de baixa para o índice da bolsa brasileira. O movimento vinha na contramão dos ganhos do minério de ferro no dia, cujo contrato de setembro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações diurnas com alta de 0,26%, a 766,5 iuanes (US$106,92) a tonelada.

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,56% e PETROBRAS ON perdia 0,74%, com respaldo do recuo nos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedia 0,26%, a US$69,03.

- SUZANO ON avançava 0,64%, tendo como pano de fundo comentários do seu diretor-geral para as Américas, Guilherme Miranda, de que a maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo encontrará formas de vender seus produtos para outros mercados diante do anúncio pelos Estados Unidos de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Segundo o executivo, o Brasil é responsável por cerca de 83% da celulose importada anualmente pelos EUA.