Ibovespa fecha perto da estabilidade após sessão volátil

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou com variação positiva de 0,04%, a 135.354,69 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 134.380,16 pontos na mínima do dia, menor patamar desde 9 de junho. Na máxima, chegou a 136.021,52 pontos. O volume financeiro somava R$16,25 bilhões antes dos ajustes finais.

O pregão também encerrava em meio ao término da audiência de conciliação no STF entre governo e Congresso sobre o IOF, que terminou sem acordo, segundo documento visto pela Reuters.