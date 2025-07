Inflação nos EUA deve ter acelerado em junho com alta de preços impulsionada por tarifas

Mas com varejistas como o Walmart alertando sobre aumentos de preços, a maioria dos economistas espera que as pressões sobre os preços comecem a aumentar e se estendam até o final do ano. Eles disseram que a inflação tem reagido lentamente às taxas de importação de Trump porque as empresas ainda estavam vendendo o estoque acumulado antes da entrada em vigor das tarifas.

Na semana passada, Trump anunciou que entrarão em vigor em 1 de agosto tarifas mais altas sobre as importações de vários países, incluindo México, Japão, Canadá e Brasil, bem como da União Europeia.

"É provável que o relatório de junho mostre que a inflação está começando a se fortalecer novamente, embora não o suficiente para alarmar as autoridades do Fed neste momento", disse Sarah House, economista sênior da Wells Fargo. "Embora a antecipação de estoques tenha atenuado a necessidade de aumentar os preços dos produtos, será cada vez mais difícil para as empresas absorverem taxas de importação mais altas à medida que os estoques pré-tarifários diminuírem."

Os preços ao consumidor provavelmente aumentaram 0,3% no mês passado, após alta de 0,1% em maio, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. Esse seria o maior avanço desde janeiro, com os preços da gasolina provavelmente subindo após quatro quedas mensais consecutivas. Economistas esperam aumentos leves nos preços dos alimentos, graças a uma moderação no custo dos ovos com a diminuição do surto de gripe aviária.

Nos 12 meses até junho, a previsão é de que o índice avance 2,7% em junho, de 2,4% em maio.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, a estimativa é de que o índice de preços ao consumidor tenha aumentado 0,3%, depois de ter subido 0,1% em maio. Essa leitura também seria o maior avanço para o núcleo do índice desde janeiro, com o aumento provavelmente vindo de uma série de itens que estão expostos a tarifas, incluindo móveis e artigos de recreação.