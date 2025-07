México promete agir caso negociações com EUA fracassem até prazo final das tarifas em agosto

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira que o México adotará medidas se um acordo com Washington sobre novas tarifas não for alcançado até o prazo de 1º de agosto estabelecido pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

No sábado, Trump ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México a partir de 1º de agosto, alegando que o principal parceiro comercial dos Estados Unidos não havia feito o suficiente para deter os cartéis de drogas.

"Esperamos chegar a um acordo... se não chegarmos a um acordo em 1º de agosto, informaremos sobre outras ações", disse Sheinbaum.