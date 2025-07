Novos embarques de carne bovina do Brasil aos EUA estão "sob análise" por frigoríficos, diz Abiec

"Novos embarques estão sob análise do setor privado por conta da alta da tarifa", disse Perosa nesta terça-feira.

O anúncio das tarifas afetou o setor bovino do Brasil na semana passada e na segunda-feira, com as empresas reduzindo drasticamente as compras de animais devido à incerteza relacionada ao anúncio das tarifas, disse Alcides Torres, consultor de mercado de carne bovina da Scot Consultoria.

"O mercado esfriou", disse Torres.

O Brasil responde por aproximadamente 23% das importações de carne bovina dos EUA, segundo cálculos da Genial Investimentos.

A Minerva obtém cerca de 5% de sua receita líquida com as vendas de carne bovina para os EUA, informou a empresa após o presidente Donald Trump anunciar a imposição da nova tarifa a partir de 1º de agosto.

A empresa não comentou de imediato sobre a situação de seus embarques de carne bovina para os EUA.