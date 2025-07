PGR pede condenação de Bolsonaro e de outros sete por tentativa de golpe de Estado

(Reuters) - A Procuradoria-Geral da República pediu na noite de segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras sete pessoas no processo em que são acusados de tramar uma tentativa de golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022.

O procurador-geral, Paulo Gonet, pediu a condenação de Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Gonet pediu ainda a condenação do deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL-RJ), do ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência general Augusto Heleno, do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, do ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Walter Braga Netto.