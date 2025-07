S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes com salto da Nvidia, dados e balanços de bancos em foco

Outros fabricantes de chips também avançavam, com a Advanced Micro Devices subindo 8% e a Super Micro Computer ganhando 5%. O Philadelphia Semiconductor Index subia 2,1%.

Wall Street deu início à temporada de balanços do segundo trimestre com os grandes bancos no centro das atenções. O JPMorgan Chase caía 1% apesar de ter aumentado sua perspectiva de margem financeira para 2025, enquanto as ações do Wells Fargo recuavam 5% mesmo com o aumento de seu lucro trimestral devido à redução das reservas para perdas com empréstimos.