STOXX 600 sobe com expectativa de negociações comerciais entre EUA e UE

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta terça-feira, com a melhora do sentimento dos investidores depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou estar disposto a negociar tarifas com a União Europeia, enquanto as atenções se voltam para balanços corporativos.

O índice STOXX 600 subia 0,27%, para 548,47 pontos.