Suzano não vê impacto de curto prazo do anúncio de tarifas dos EUA

(Reuters) - A Suzano ainda não viu nenhum impacto relacionado ao anúncio do governo dos Estados Unidos sobre a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, mas está trabalhando em estratégias de hedge, disse um executivo nesta terça-feira.

O Brasil responde por cerca de 83% do total de celulose de fibra curta que os EUA importam em um determinado ano, de acordo com a Suzano, uma das maiores fabricantes de celulose do mundo.

"Não há impacto no curto prazo", afirmou o diretor-geral para as Américas da Suzano, Guilherme Miranda, em um evento organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, quando perguntado se os clientes haviam começado a desistir ou cancelar pedidos.