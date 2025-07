Taxas dos DIs sobem puxadas por Treasuries após dados de inflação nos EUA

No fim da tarde, a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,355%, ante o ajuste de 14,306% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,725%, em alta de 13 pontos-base ante o ajuste de 13,599%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,81%, ante 13,668% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,9%, em alta de 15 pontos-base ante 13,751%.

As taxas futuras no Brasil oscilaram a reboque dos rendimentos dos Treasuries durante todo o dia.

No início da sessão, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,3% em junho, depois de ter avançado 0,1% em maio. Nos 12 meses até junho, o índice teve alta de 2,7%, depois de subir 2,4% em maio.

O resultado mensal ficou em linha com o 0,3% esperado pelos economistas ouvidos em pesquisa da Reuters, enquanto o acumulado de 12 meses ficou abaixo dos 2,6% projetados.

Em um primeiro momento, o fato de os resultados cheios estarem dentro do esperado colocou os rendimentos dos Treasuries em baixa, em meio à leitura de que os números reforçavam a possibilidade de corte de juros pelo Fed no curto prazo. Os DIs acompanharam no Brasil: às 9h56, já após a divulgação do CPI, a taxa do vencimento para janeiro de 2028 atingiu a mínima de 13,550%, em baixa de 5 pontos-base ante o ajuste da véspera.