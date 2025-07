Temores de inflação do Fed podem começar a se concretizar com os dados de junho dos preços ao consumidor

Os níveis finais das tarifas dos EUA ainda não estão definidos, com taxas de 30% ou mais ameaçadas por Trump em relação ao México, Canadá e União Europeia, tarifas mais altas sobre automóveis e muitos metais industriais já em vigor e a possibilidade de que haja mais movimentos.

Para o Fed, a forma como o processo está se desenrolando alimenta preocupações de que o debate prolongado, as reversões das medidas e a incerteza, e a possibilidade de Trump estabelecer níveis mais altos do que os esperados atualmente contribuam para aumentar o risco de inflação.

O índice PCE excluindo alimentos e energia subiu a uma taxa anual de 2,7% em maio. Projeções recentes das autoridades do Fed preveem que ele chegue a 3,1% até o final de 2025; e a mais recente rodada de tarifas ameaçada por Trump para 1º de agosto pode elevá-lo ainda mais.

As novas taxas, "se repassadas integralmente, acrescentariam cerca de 0,4 ponto percentual ao nível de preços do PCE", estimou Michael Feroli, economista-chefe do JP Morgan para os EUA. "Dado o repasse imperfeito e a compressão da margem, uma estimativa mais provável é de 0,2 a 0,3 ponto. Acreditamos que isso reforça o argumento de que o Fed deve adotar uma abordagem muito cautelosa em relação aos cortes nos juros."

Economistas observarão os dados em busca de sinais do repasse aos preços de varejo das tarifas impostas até o momento, principalmente sobre os produtos da China, o terceiro maior parceiro comercial dos EUA, depois do México e do Canadá.