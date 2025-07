EUA fecham acordo comercial com a Indonésia, diz Trump sem fornecer detalhes

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que fechou um acordo comercial com a Indonésia.

"Um grande acordo, para todos, acaba de ser feito com a Indonésia. Tratei diretamente com seu presidente altamente respeitado. DETALHES A SEGUIR!!!", disse Trump em publicação no Truth Social.

Trump havia ameaçado o país do sudeste asiático com uma tarifa de 32% a partir de 1º de agosto em uma carta enviada ao presidente indonésio, Prabowo Subianto, na semana passada.