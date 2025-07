Trump fecha acordo comercial com a Indonésia, que também tinha sido afetada por tarifaço

Desde o lançamento de sua política tarifária, Trump conseguiu apenas alguns acordos, apesar de sua equipe ter anunciado um esforço para trazer para casa "90 acordos em 90 dias". Até o momento, acordos foram firmados com o Reino Unido e o Vietnã, e um acordo provisório foi fechado com a China para evitar as tarifas mais altas de Trump enquanto as negociações continuam entre Washington e Pequim.

UE PREPARA RETALIAÇÃO

O avanço com a Indonésia ocorreu no momento em que a Comissão Europeia, o órgão governamental da UE, se prepara para focar 72 bilhões de euros (US$84,1 bilhões) em produtos norte-americanos - de aeronaves Boeing e uísque bourbon a automóveis - para possíveis tarifas, caso as negociações comerciais com Washington fracassem.

Trump está ameaçando impor uma tarifa de 30% sobre as importações da UE a partir de 1º de agosto, um nível que as autoridades europeias dizem ser inaceitável e que acabaria com o comércio normal entre dois dos maiores mercados do mundo.

A lista, enviada aos membros da UE e vista pela Reuters nesta terça-feira, é anterior à ação de Trump no fim de semana para aumentar a pressão sobre o bloco de 27 países e responde, em vez disso, às tarifas dos EUA sobre carros e peças de automóveis e a uma tarifa básica de 10%.

O pacote também abrange produtos químicos, dispositivos médicos, equipamentos elétricos e de precisão, bem como produtos agrícolas e alimentícios - uma variedade de frutas e vegetais, além de vinho, cerveja e destilados - avaliados em 6,35 bilhões de euros.