Ações da Renault despencam após revisão de lucro e nomeação de CEO interino

Embora a nova projeção ainda seja melhor do que a da maioria de seus pares, a Renault vinha sendo vista como isolada de muitos dos desafios enfrentados por outras rivais, como as tarifas dos Estados Unidos e a fraqueza na China, devido à sua exposição limitada a esses mercados. A empresa foi uma das poucas montadoras a não dar alertas sobre lucro no ano passado.

A empresa, que também nomeou o diretor financeiro Duncan Minto como CEO interino, acrescentou que seu fluxo de caixa livre somou apenas 47 milhões de euros no primeiro semestre, devido a um impacto de 900 milhões de euros sobre o capital de giro por atrasos no faturamento e um declínio no mercado europeu de carros de passeio e vans. Analistas, por sua vez, esperavam um fluxo de caixa livre de cerca de 645 milhões de euros.

As ações da Renault caíam 18% por volta das 10h14, para 33,8 euros, uma mínima em 18 meses, a caminho de marcarem seu pior dia desde março de 2020.

O movimento das ações foi uma "reação exagerada significativa" à projeção mais baixa, disse Rella Suskin, analista de ações da Morningstar, provavelmente devido à incerteza em torno da nova liderança interina.

Embora Minto tenha anos de experiência na Renault, ele só assumiu o cargo de diretor financeiro em março, e supervisionará seu primeiro conjunto de resultados como CFO em 31 de julho.

"Seu nível de responsabilidade aumentou exponencialmente em um período muito curto", disse Suskin.